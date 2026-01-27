Figurine della Memoria L’omaggio a Castellani

La Giornata della Memoria trova un'interpretazione speciale attraverso le figurine che onorano i calciatori oppositori al nazifascismo. Un omaggio che unisce sport e memoria storica, ricordando figure che hanno sofferto nei campi di concentramento. Un modo sobrio e rispettoso per mantenere vivo il ricordo di chi si oppose a un regime oppressivo, attraverso un simbolo universale come quello delle figurine.

Declinare una tema importante come la " Giornata della Memoria " in chiave calcistica, ricordando con la realizzazione delle rispettive figurine quei calciatori che si opposero al nazifascismo e finirono nei campi di concentramento. Questo l'obiettivo di " Figurine della Memoria ", promosso anche quest'anno dall'Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti insieme all'associazione "Figurine Forever" e all'Associazione Nazionale Ex Deportati. E tra le figurine già realizzate nel recente passato c'è anche quella di Carlo Castellani: l'ex-calciatore montelupino dell'Empoli al quale sono intitolati lo stadio empolese e quello di Montelupo.

