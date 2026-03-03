Incidente tra auto e tram in piazzale Lagosta | lo scontro a pochi giorni dal deragliamento

Martedì pomeriggio, in piazzale Lagosta nella zona Isola, un'auto e un tram Atm sono rimasti coinvolti in un incidente. L'impatto si è verificato nel traffico cittadino, creando disagi e rallentamenti. Non sono stati riportati altri dettagli sulla dinamica o eventuali feriti. La polizia sta indagando sull'accaduto per chiarire le cause dello scontro.

Nel sinistro, avvenuto nel pomeriggio di martedì, non ci sono stati feriti. La linea 7, al termine degli accertamenti, ha ripreso a circolare regolarmente Un incidente stradale tra un'auto e un tram Atm è avvenuto in piazzale Lagosta (zona Isola), martedì pomeriggio. Lo scontro ha coinvolto un mezzo del servizio di trasporto pubblico, a pochi giorni dal deragliamento in via Vittorio Veneto che ha causato due vittime e decine di feriti. Nel sinistro è rimasto coinvolto un tram della linea 7, poco prima delle 17. Come ricostruito da MilanoToday, lo scontro è avvenuto alle 16.50 e non ha causato feriti. Stando a quanto al momento emerso,...

Milano, incidente tra auto e tram 7 in piazzale LagostaMilano, 3 marzo 2026 – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze oggi a Milano, all’altezza di piazzale Lagosta nel punto in cui l’area si...

