Questa mattina a Rozzano, sulla linea 15, un tram è uscito dai binari a causa di un guasto meccanico. Atm ha chiarito che non si è trattato di un deragliamento. L’incidente ha causato l’interruzione del servizio, senza che siano stati segnalati feriti o danni gravi. La circolazione sulla linea è rimasta sospesa mentre sono in corso interventi di ripristino.

Rozzano (Milano), 9 marzo 2026 - Uno scarrellamento dovuto a un guasto meccanico ha interrotto la linea 15 del tram, questa mattina a Rozzano. La precisazione di Atm. Secondo quanto riferisce Atm, l’incidente è stato causato da un problema tecnico. “Un carrello, durante la ripartenza dalla fermata, è uscito dai binari. Non si è trattato quindi di un deragliamento, ma di una fuoriuscita dalla strada ferrata”, spiegano dall’azienda. Deraglia un tram della linea 15 a Rozzano: nessun ferito Escluso l’atto doloso. Esclusa l'azione dolosa. Che non si trattasse di un’ azione dolosa, ma di un guasto tecnico, era apparso chiaro fin da subito. Come ha raccontato uno dei conducenti del tram presente sul posto: “Tutte le apparecchiature elettroniche funzionavano perfettamente e abbiamo ricevuto il via libera su tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram esce dai binari a Rozzano, è stato un guasto meccanico. Atm: “Nessun deragliamento"

