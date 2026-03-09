Tram deraglia a Milano | è il terzo caso in pochi giorni

Nella mattinata di lunedì 9 marzo un tram della linea 15 a Rozzano è uscito dai binari, coinvolgendo solo il secondo vagone. È il terzo incidente di questo tipo in pochi giorni a Milano. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell'evento. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente.

Ennesimo episodio, il terzo nel giro di dieci giorni, che vede come protagonista la circolazione pubblica meneghina. Un convoglio "Sirietto", in servizio sulla linea 15 che collega Rozzano a piazza Duomo a Milano, è deragliato alla fermata Curiel-Isonzo nella mattinata di lunedì 9 marzo intorno alle 6.15 a Rozzano. Il convoglio, diretto al capolinea di via Guido Rossa, è uscito dai binari all'altezza del centro commerciale Fiordaliso. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, ad uscire dai binari non è stato l'intero mezzo, ma solo il secondo vagone. La fuoriuscita è avvenuta mentre il convoglio stava ripartendo dopo un incrocio con semaforo: la velocità, quindi, era molto ridotta e ciò ha impedito eventuali conseguenze per i passeggeri a bordo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

