Deraglia un tram della linea 15 a Rozzano | è il terzo episodio in pochi giorni

Questa mattina, intorno alle 6, un tram della linea 15 a Rozzano è uscito dai binari, provocando il deragliamento. È il terzo incidente simile che si verifica in pochi giorni nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Al momento non sono state comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.

Rozzano (Milano), 9 marzo 2026 - Un tram della linea 15 è deragliato, questa mattina lunedì 9 marzo intorno alle 6.15 a Rozzano. Il convoglio, diretto al capolinea di via Guido Rossa, è uscito dai binari all’altezza del centro commerciale Fiordaliso. Deraglia un tram della linea 15 a Rozzano: nessun ferito Carrello centrale. Per cause ancora in fase di accertamento non è stata l’intera vettura o la tesa del mezzo a deragliare, ma il carrello centrale del tram. Fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo sarebbe rimasto ferito o contuso, anche perché il mezzo procedeva a velocità ridotta trovandosi nei pressi di un’intersezione semaforica. L’alluce "nero” e lo smartphone: la pista (concreta) dell’errore umano che spiega il deragliamento del tram 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

