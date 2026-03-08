Milano tram deraglia vicino alla stazione Centrale | secondo episodio in pochi giorni

A Milano, un tram è uscito dai binari vicino alla stazione Centrale, segnando il secondo incidente di questo tipo in pochi giorni. L’episodio ha coinvolto un convoglio che si trovava in una delle zone più trafficate della città, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza dell’infrastruttura e sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico locale. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente è ancora stata resa nota.

Un nuovo episodio di tram deragliato a Milano torna a richiamare l’attenzione sulla regolarità del servizio e sulla sicurezza dell’infrastruttura in una delle aree più trafficate della città. Nella tarda serata di sabato 7 marzo, un convoglio della linea 12 è uscito dai binari mentre transitava nei pressi della stazione Centrale, lungo il tratto compreso tra via Galvani e via Fabio Filzi. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’intervento, il mezzo avrebbe perso l’allineamento in curva, terminando parzialmente fuori dalla sede tranviaria. L’episodio non ha provocato feriti: l’assenza di conseguenze per le persone viene collegata al fatto che il tram, al momento del deragliamento, non era impegnato nel servizio ordinario. 🔗 Leggi su Tvzap.it

