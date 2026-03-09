Tram 7 | da oggi il servizio si riduce per salvare i fondi Pnrr

Da oggi il servizio del tram 7 a Milano viene ridotto a causa di un intervento nel cantiere della metrotranvia nord. La decisione è stata presa per assicurare l’erogazione dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La modifica sarà in vigore fino a nuove disposizioni e riguarda esclusivamente questa linea di trasporto pubblico.

Il cantiere per la realizzazione della metrotranvia nord a Milano subisce un’accelerazione forzata per garantire l’erogazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A partire dal 9 marzo 2026, il servizio del tram 7 viene modificato radicalmente nel quartiere Adriano, con capolinea provvisorie che impediscono l’accesso diretto alle fermate più interne. L’urgenza deriva dalla necessità di rispettare le scadenze temporali imposte dai finanziamenti europei: se i lavori non procedono secondo il piano, c’è il rischio concreto di perdere le risorse destinate all’opera infrastrutturale. Di conseguenza, gli utenti devono affrontare una riorganizzazione immediata degli spostamenti verso e dal quartiere residenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tram 7: da oggi il servizio si riduce per salvare i fondi Pnrr Milano: linea 7 tram sospesa per salvare i fondi PNRRLa linea 7 del tram a Milano subirà una modifica operativa significativa a partire dal 9 marzo 2026, con la sospensione parziale del servizio nel... Fine cantiere lavori del tram a Bologna, ruspe di notte e interventi lampo: si accelera per non perdere i fondi del PnrrBologna, 6 marzo 2026 – Ci siamo, questa volta è davvero il rush finale per i cantieri del tram. Tutto quello che riguarda Tram 7 da oggi il servizio si riduce.... Temi più discussi: Per non perdere i fondi Pnrr il cantiere per la metrotranvia si anticipa: cosa cambia da oggi per i tram; Un quartiere di Milano resterà senza il suo tram fino all'arrivo dell'estate; Milano, incidente tra auto e tram 7 in piazzale Lagosta; Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. È arrivato velocissimo, poi lo schianto. Il conducente: Mi sono sentito male. Per non perdere i fondi Pnrr il cantiere per la metrotranvia si anticipa: cosa cambia da oggi per i tramLe modifiche al servizio comunicate da Atm sono necessarie per la costruzione della metrotranvia nord: lavori anticipati per non perdere i finanziamenti del Pnrr ... milanotoday.it Quartiere Adriano, stop al tram 7 fino all’estate: lavori in corso per la metrotranvia nordLa sospensione legata ai cantieri che devono partire per rispettare le scadenze dei finanziamenti del Pnrr: ecco le alterinative ... milano.repubblica.it Momenti di quotidianita in **Corso Buenos Aires**, sotto la vecchia **Corte Lambruschini**, nel 1954. Un tram arriva, lo spazzino si adopera perchè tutto resti pulito, qualcuno cammina e forse vorrebbe attraversare la strada, le auto sfilano. - facebook.com facebook Nuovi tram per Roma. È arrivato il primo dei 121 nuovi tram realizzati da CAF, acquistati grazie alla più grande gara europea del settore: 457 milioni di euro di investimento per rinnovare la flotta della città. Entro giugno 2026 arriveranno altri 9 tram, seguiti da x.com