Milano | linea 7 tram sospesa per salvare i fondi PNRR

A Milano, a partire dal 9 marzo 2026, la linea 7 del tram sarà temporaneamente sospesa nel quartiere Adriano. La decisione riguarda una modifica operativa che interesserà il servizio, causando una sospensione parziale. La linea 7 è uno dei mezzi di trasporto pubblico della città coinvolti da questa modifica temporanea.

La linea 7 del tram a Milano subirà una modifica operativa significativa a partire dal 9 marzo 2026, con la sospensione parziale del servizio nel quartiere Adriano. Questa decisione, presa dall'amministrazione comunale di Palazzo Marino, mira a garantire il rispetto dei termini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il collegamento diretto tra la nuova tratta e quella esistente dovrà essere completato entro l'estate per evitare la revoca dei fondi statali. Durante i lavori, il trasporto pubblico sarà assicurato da un potenziamento della linea autobus 86. L'impatto sulla mobilità urbana sarà gestito attraverso un piano alternativo che vede la capolinea temporanea stabilita alla fermata di via Tremelloni-Anassagora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

