È morto a 18 anni | il famoso italiano del web si è spento così tutti sconvolti
Oggi il mondo dei social italiani si ferma per la scomparsa di Luigi Nativi, giovane tiktoker di 18 anni originario della Sardegna. La notizia ha suscitato grande shock tra fan e colleghi, che hanno appreso della sua morte attraverso i social. Nativi era molto conosciuto online e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo digitale e tra i suoi sostenitori.
Oggi, lunedì 9 marzo 2026, il mondo dei social italiani piange la morte di Luigi Nativi, giovane tiktoker di origini sarde, spentosi a soli 18 anni. Il ragazzo era molto seguito sul web e noto per la sua empatia e la capacità di intrattenere con contenuti creativi, spesso in collaborazione con altri creator. La notizia ha scosso fan, colleghi e la comunità locale della Maddalena, dove Luigi era nato e cresciuto. Il ricordo del padre di Alice Mordenti. A ricordarlo con parole commosse è stato Umberto Mordenti, padre della collega tiktoker Alice Mordenti, con cui Luigi aveva condiviso progetti social: “ Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri, affrontava ogni difficoltà con un sorriso. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Luigi Nativi, la morte choc a 18 anni: il ricordo del tiktoker e il legame speciale con Alice MordentiIl giovanissimo content creator di origini sarde è scomparso a soli 18 anni: la reazione del padre di Alice e le parole del sindaco della Maddalena ... libero.it
Luigi Nativi, è morto a soli 18 anni il noto tiktokerLuigi Nativi, noto tiktoker di origini sarde, è morto a soli 18 anni. Originario de La Maddalena, era molto legato a un’altra content creator, Alice Mordenti. notizie.it
