Oggi il mondo dei social italiani si ferma per la scomparsa di Luigi Nativi, giovane tiktoker di 18 anni originario della Sardegna. La notizia ha suscitato grande shock tra fan e colleghi, che hanno appreso della sua morte attraverso i social. Nativi era molto conosciuto online e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo digitale e tra i suoi sostenitori.

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, il mondo dei social italiani piange la morte di Luigi Nativi, giovane tiktoker di origini sarde, spentosi a soli 18 anni. Il ragazzo era molto seguito sul web e noto per la sua empatia e la capacità di intrattenere con contenuti creativi, spesso in collaborazione con altri creator. La notizia ha scosso fan, colleghi e la comunità locale della Maddalena, dove Luigi era nato e cresciuto. Il ricordo del padre di Alice Mordenti. A ricordarlo con parole commosse è stato Umberto Mordenti, padre della collega tiktoker Alice Mordenti, con cui Luigi aveva condiviso progetti social: “ Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri, affrontava ogni difficoltà con un sorriso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morto a 18 anni”: il famoso italiano del web si è spento così, tutti sconvolti

Luigi Nativi, la morte choc a 18 anni: il ricordo del tiktoker e il legame speciale con Alice MordentiIl giovanissimo content creator di origini sarde è scomparso a soli 18 anni: la reazione del padre di Alice e le parole del sindaco della Maddalena ... libero.it

Luigi Nativi, è morto a soli 18 anni il noto tiktokerLuigi Nativi, noto tiktoker di origini sarde, è morto a soli 18 anni. Originario de La Maddalena, era molto legato a un’altra content creator, Alice Mordenti. notizie.it

