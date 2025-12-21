Tragedia ad Arcugnano | giovane di 19 anni muore in un incidente stradale
L'incidente. Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 20 dicembre, ad Arcugnano, in provincia di Vicenza. L'auto su cui viaggiava insieme ad altri due coetanei di 19 anni e a una ragazza di 17 ha sbandato e si è schiantata contro il muro di un'abitazione. Feriti trasportati in ospedale. I tre ragazzi rimasti feriti sono stati immediatamente trasportati all'ospedale San Bartolo. Purtroppo, per il giovane di 19 anni non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Indagini in corso. I carabinieri della stazione di Lonigo stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire le cause che hanno portato allo schianto mortale.
Incidente mortale ad Arcugnano: muore un 19enne, tre ragazzi feriti.
