ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente. Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 20 dicembre, ad Arcugnano, in provincia di Vicenza. L’auto su cui viaggiava insieme ad altri due coetanei di 19 anni e a una ragazza di 17 ha sbandato e si è schiantata contro il muro di un’abitazione. Feriti trasportati in ospedale. I tre ragazzi rimasti feriti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale San Bartolo. Purtroppo, per il giovane di 19 anni non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Indagini in corso. I carabinieri della stazione di Lonigo stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le cause che hanno portato allo schianto mortale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia ad Arcugnano: giovane di 19 anni muore in un incidente stradale

Leggi anche: Vicenza, auto contro un muro ad Arcugnano: muore un giovane di 19 anni

Leggi anche: Tragedia ad Aviano: terribile incidente stradale, muore sul colpo una donna di 45 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente mortale ad Arcugnano: muore un 19enne, tre ragazzi feriti.

Incidente ad Arcugnano, si schianta con l'auto contro un muro: muore un giovane, 3 feriti - Dai primi rilievi si sarebbe trattato di un uscita di strada senza coinvolgimento di terzi ... rainews.it