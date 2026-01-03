Tragedia di Crans-Montana il Niguarda in prima linea | 7 ragazzi trasportati a Milano oggi altri arrivi

Il 3 gennaio 2026, a due giorni dal tragico incidente di Crans-Montana, l’ospedale Niguarda di Milano ha già accolto sette ragazzi feriti, con équipe mediche al lavoro senza interruzioni. Diversi altri pazienti sono attesi nelle prossime ore. La risposta tempestiva e coordinata del sistema sanitario italiano ha garantito un’assistenza immediata e dedicata a chi è stato coinvolto in questa tragedia.

Milano, 3 gennaio 2026 – Il giorno due dal Capodanno nero di Crans-Montana all’ospedale Niguarda finisce con sette ragazzi ricoverati, intorno ai quali diverse équipe di chirurghi, rianimatori, infermieri esperti si alternano senza che ci sia stato bisogno di richiamarli in servizio: “C’è stata una risposta spontanea”, spiega Filippo Galbiati, il primario del pronto soccorso sul cui tetto ieri gli elicotteri sono atterrati quattro volte, per altrettanti ragazzini portati a curarsi in Italia, o “a casa”, dice l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, come hanno chiesto i loro genitori. Filippo Galbiati, direttore di Medicina d'urgenza e del Pronto Soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, 1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia di Crans-Montana, il Niguarda in prima linea: 7 ragazzi trasportati a Milano, oggi altri arrivi Leggi anche: Strage Crans-Montana, direttore generale Niguarda: "Oggi altri quattro pazienti in arrivo" Leggi anche: Crans-Montana e gli ustionati trasportati all'ospedale Niguarda. Dall'accoglienza agli interventi chirurgici, ai posti letto attivati: parlano i medici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda; Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano; Tragedia di Crans-Montana, mobilitazione generale di tutti gli ospedali; Ragazza 16enne milanese in coma a Zurigo dopo l'incendio a Crans-Montana. Altri 3 giovani al Niguarda con gravi ustioni. Tragedia di Crans-Montana, tre giovani italiani trasferiti al Niguarda di Milano. Bertolaso: "Ustioni sul 40% del corpo" - Due 16enni e una donna di 29 anni arrivati in elicottero all'ospedale Niguarda. affaritaliani.it

Crans-Montana, tre italiani ricoverati al Niguarda: "Uno è più grave, non ci aspettavamo un bollettino così" - Montana, tre italiani ricoverati al Niguarda dopo l’incendio: uno presenta ustioni più estese, gli altri due sono in condizioni meno gravi ... virgilio.it

Crans-Montana e gli ustionati trasportati all'ospedale Niguarda. Dall'accoglienza agli interventi chirurgici, ai posti letto attivati: parlano i medici - Due dei tre ragazzi ricoverati ieri sera sono stati già sottoposti a interventi chirurgici. vanityfair.it

Un calciatore del #PescaraPrimavera tra i feriti della tragedia a Crans-Montana x.com

Le Constellation, il locale a Crans-Montana teatro della tragedia di Capodanno, era stato ispezionato "tre volte in dieci anni" e "tutto è stato fatto secondo le norme". Lo ha garantito il proprietario Jacques Moretti contattato dalla Tribune de Geneve. ANSA - facebook.com facebook

