Strage del Constellation a Crans-Montana | tra i nove indagati anche il sindaco

A Crans-Montana, durante la notte di Capodanno, si è verificata una strage nel locale Constellation. Attualmente, sono nove le persone indagate in relazione a questo episodio, tra cui figura anche il sindaco del paese. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento legale che coinvolge vari soggetti. La procura sta esaminando i fatti e le responsabilità legate all’accaduto.

Sale a nove il numero degli indagati per la strage del locale Constellation di Crans-Montana, avvenuta durante la notte di Capodanno. Tra i nuovi nomi iscritti nel registro degli indagati compare anche il sindaco della località svizzera, Nicolas Féraud. L'accusa nei confronti degli indagati è di incendio, omicidio colposo e lesioni colpose. Tra i principali coinvolti figurano anche i proprietari del locale, Jacques Moretti e Jessica Moretti. Il bilancio della tragedia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nella notte della festa erano presenti 164 persone, quasi tutte nel seminterrato del locale. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso alla polizia di contare uno per uno i presenti.