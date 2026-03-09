Un giovane di 30 anni è morto a Vico Equense dopo essere caduto in un canale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto. La vittima era residente nella zona.

"> Tragico Incidente a Vico Equense: Giovane Perde la Vita. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato impegnato in un drammatico intervento nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo 2026. La squadra di emergenza è stata allertata per un incidente avvenuto in località “Case Vecchie”, nel comune di Vico Equense, dove un giovane trentenne è precipitato in un dirupo mentre svolgeva lavori boschivi. L’Intervento dei Soccorsi. Le operazioni di soccorso sono state avviate tempestivamente. Le squadre tecniche e sanitarie del Soccorso Alpino, assieme ai Vigili del Fuoco, si sono mobilitate per raggiungere il giovane, nonostante le difficoltà logistiche del terreno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia a Vico Equense: un 30enne perde la vita cadendo in un canale.

Temi più discussi: Vico Equense. Cade da un albero nel suo terreno e finisce in un ruscello: morto 35enne; Vico Equense. Tragedia a Massaquano: cade in un ruscello mentre lavora nel terreno, muore 35enne; Tragedia a Vico Equense: operaio precipita in un dirupo durante lavori boschivi

