Tragedia ad Alzano Lombardo | 19enne perde la vita cadendo da un capannone abbandonato

Una tragedia scuote Alzano Lombardo, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte cadendo da un capannone abbandonato. L’incidente si è verificato in un edificio industriale dismesso, provocando grande dolore e sconcerto nella comunità locale. Le indagini sono in corso per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nella notte. Un ragazzo di 19 anni è morto durante la notte dopo essere precipitato dal tetto di un edificio industriale abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Il drammatico episodio si è verificato intorno all’una, di questa notte, 14 dicembre, 2025, all’interno di una struttura dismessa situata in via Acerbis, un tempo appartenente allo stabilimento Italcementi. Ferito lieve un altro giovane. Con la vittima si trovava anche un coetaneo, che è rimasto lievemente ferito. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice verde, senza riportare conseguenze gravi. Dayitalianews.com Cade dal tetto di un capannone dismesso: muore 19enne - Accertamenti in corso sulle circostanze dell’accaduto. ecodibergamo.it

Alzano Lombardo, precipita dal tetto di un capannone dismesso: muore 19enne - Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. bergamonews.it

Solo l’intervento dei Vigili ha evitato la tragedia a causa della presenza di bombole per il gas propano - facebook.com facebook

© Dayitalianews.com - Tragedia ad Alzano Lombardo: 19enne perde la vita cadendo da un capannone abbandonato

TRAGEDIE NEL SERIO A GORLE E ALZANO

Video TRAGEDIE NEL SERIO A GORLE E ALZANO Video TRAGEDIE NEL SERIO A GORLE E ALZANO