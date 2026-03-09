Tragedia a Tenerife Cristina Colturi muore a 28 anni dopo un incidente con un parapendio biposto

Una donna di 28 anni ha perso la vita alle Canarie dopo un incidente avvenuto venerdì durante un volo in parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje. Questa mattina è stato confermato il decesso della giovane, che aveva subito gravi ferite a seguito dell’incidente. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze dell’incidente.

Como, 8 marzo 2026 – Tragedia alle Canarie. Una giovane donna di 28 anni, Cristina Colturi, è morta oggi in seguito alle ferite riportate in un incidente occorso venerdì durante un volo con un parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje. La giovane, originaria di Castelnuovo Bozzente (provincia di Como) da un anno viveva a Tenerife, isola delle Canarie. La tragedia durante un volo in parapendio. Secondo quanto ricostruito il parapendio sul quale Cristina volava accanto a un istruttore, ferito ma sopravvissuto, si sarebbe schiantato al suolo in una zona rocciosa. I famigliari, dall'Italia, hanno autorizzato l'espianto degli organi.