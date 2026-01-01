Incidente in parapendio a Lecco muore a 37 anni Andrea Ponzoni | era appena diventato istruttore di volo

Nella giornata del 1 gennaio, nel territorio di Suello (Lecco), si è verificato un incidente di parapendio che ha coinvolto Andrea Ponzoni, 37 anni, deceduto a seguito dello schianto. Ponzoni, recentemente diventato istruttore di volo, stava praticando l’attività nel momento dell’incidente. L’accaduto è sotto indagine, mentre le autorità si occupano di ricostruire le cause dell’incidente.

È Andrea Ponzoni il 37enne che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 gennaio, si è schiantato al suolo mentre volava con il parapendio nel territorio di Suello (Lecco). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Suello, tragedia a capodanno: 37enne muore con il parapendio.

