Incidente in parapendio a Lecco muore a 37 anni Andrea Ponzoni | era appena diventato istruttore di volo

Nella giornata del 1 gennaio, nel territorio di Suello (Lecco), si è verificato un incidente di parapendio che ha coinvolto Andrea Ponzoni, 37 anni, deceduto a seguito dello schianto. Ponzoni, recentemente diventato istruttore di volo, stava praticando l’attività nel momento dell’incidente. L’accaduto è sotto indagine, mentre le autorità si occupano di ricostruire le cause dell’incidente.

È Andrea Ponzoni il 37enne che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 gennaio, si è schiantato al suolo mentre volava con il parapendio nel territorio di Suello (Lecco). 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incidente fatale in parapendio, la vittima è Andrea Ponzoni di Cantù Leggi anche: Incidente in monopattino. Schianto contro un furgone. Muore un uomo di 37 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Suello, tragedia a capodanno: 37enne muore con il parapendio. Incidente in parapendio a Lecco, muore a 37 anni Andrea Ponzoni: era appena diventato istruttore di volo - È Andrea Ponzoni il 37enne che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 gennaio, si è schiantato al suolo mentre volava con il parapendio nel territorio ... fanpage.it

Tragico volo con il parapendio, 37enne muore sul Cornizzolo - Tragico volo di inizio anno con il parapendio sul Monte Cornizzolo, nel Lecchese, in territorio di Suello. espansionetv.it

Lecco, istruttore di parapendio 37enne precipita sotto gli occhi dei compagni e muore: chi era Andrea Ponzoni - Ponzoni era diventato istruttore di parapendio nel maggio scorso entrando a far parte della squadra dell’Aero Club Monte Cornizzolo. milano.corriere.it

CRONACA - Tragedia a Suello: muore un 37enne in un incidente con il parapendio https://lecconotizie.com/cronaca/tragedia-a-suello-muore-un-37enne-in-un-incidente-con-il-parapendio/ - facebook.com facebook

Incidente a Wangs: parapendista urta pilone della seggiovia, ferito lieve e impianto subito riaperto #sangallo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.