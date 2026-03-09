Tragedia a Tenerife Cristina Colturi è morta dopo essere precipitata con il parapendio

Una tragedia si è verificata a Tenerife dove Cristina Colturi è morta dopo essere precipitata mentre praticava il parapendio. Nell'incidente è rimasto ferito anche l'istruttore che era con lei, ora ricoverato in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire e le autorità stanno indagando sui dettagli. La vittima aveva partecipato a un'escursione in parapendio sulla località.

Quella che doveva essere un'esperienza da sogno si è trasformata in tragedia per una ragazza italiana di 28 anni, Cristina Colturi, morta nella giornata di domenica 8 marzo all'ospedale Nuestra Señora de la Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, due giorni dopo essere precipitata durante un volo con il parapendio. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì, quando Cristina Colturi, originaria di Castelnuovo Bozzente e residente da circa un anno a Tenerife, l'isola più grande delle Canarie, ha deciso di ripetere l'esperienza del parapendio, già provata in Italia. La giovane stava effettuando un volo insieme a un istruttore quando qualcosa è andato storto e il mezzo è precipitato nella zona della spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje, schiantandosi in un'area rocciosa non lontana dalla spiaggia.