Precipitata con il parapendio a Tenerife | muore dopo due giorni Cristina Colturi 28enne di Castelnuovo Bozzente

Cristina Colturi, 28 anni di Castelnuovo Bozzente, è deceduta dopo due giorni di ricovero in ospedale. La donna era rimasta gravemente ferita venerdì durante un incidente con un parapendio a Tenerife, nelle isole Canarie. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, confermando la scomparsa della giovane.

La giovane viveva da un anno alle Canarie. L’incidente durante un volo biposto con un istruttore sulla spiaggia di La Enramada È morta dopo due giorni di agonia Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con un parapendio a Tenerife, nelle isole Canarie. La giovane stava effettuando un volo in parapendio biposto insieme a un istruttore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è precipitato nella zona della spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje. Il parapendio si è schiantato in un’area rocciosa poco distante dalla spiaggia. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Leggi anche: Tragedia a Tenerife, Cristina Colturi muore a 28 anni dopo un incidente con un parapendio biposto Leggi anche: Vacanza tragica a Tenerife. Artista di 67 anni cade in bagno. Muore dopo tre giorni di coma Approfondimenti e contenuti su Cristina Colturi Discussioni sull' argomento Cade con il parapendio: muore a 28 anni; Precipitata con il parapendio a Tenerife: muore dopo due giorni Cristina Colturi, 28enne di Castelnuovo Bozzente. Tragedia a Tenerife, Cristina Colturi muore a 28 anni dopo un incidente con un parapendio bipostoDramma alle Canarie. La 28enne, originaria del Comasco, si era trasferita da un anno all’estero. Si occupava di armocromia negli alberghi ... ilgiorno.it Cade con il parapendio: muore a 28 anniIncidente venerdì a Tenerife per Cristina Colturi di Castelnuovo Bozzente: stava effettuando il volo con un istruttore. Ieri il decesso, ha donato gli organi ... laprovinciadicomo.it Incidente venerdì a Tenerife per Cristina Colturi di Castelnuovo Bozzente: stava effettuando il volo con un istruttore. Ieri il decesso, ha donato gli organi - facebook.com facebook