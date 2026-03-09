Tragedia a Pisa | morto 31enne dopo caduta violenta in scooter

Un giovane di 31 anni è morto domenica pomeriggio a Pisa dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in scooter in Viale delle Cascine. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato la caduta violenta del conducente, che è stato soccorso ma purtroppo non è riuscito a salvarsi. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un giovane di 31 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio in Viale delle Cascine, a Pisa. L’allarme è stato attivato intorno alle ore 18 e i soccorsi si sono rivelati inutili. Il corpo è stato rinvenuto sulla carreggiata, a una certa distanza dal mezzo a due ruote coinvolto nella caduta violenta. La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi necessari, richiedendo la chiusura temporanea della strada per garantire la sicurezza delle indagini. La dinamica del dramma in viale. L’evento tragico si è consumato nel pomeriggio dell’8 marzo, quando il conducente dello scooter ha perso l’equilibrio o il controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Pisa: morto 31enne dopo caduta violenta in scooter Leggi anche: A terra dopo la caduta in scooter in Viale delle Cascine: morto un 31enne Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona OstienseUn grave incidente mortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 58,900, in zona Ostiense, tra le uscite 25 Laurentina e 26... Una raccolta di contenuti su Tragedia a Pisa morto 31enne dopo.... Temi più discussi: Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a Pisa; Tragedia a Pisa, muore motociclista di 33 anni sul viale delle Cascine; Pisa, morto in scooter: Alessandro, la passione nerazzurra e la manovra fatale prima dello schianto; Tragedia a Pisa, muore 30 enne in moto a Barbaricina. Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a PisaAccade sul viale delle Cascine a Barbaricina. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Accade nella serata di domenica 8 marzo. Traffico bloccato nella zona ... msn.com Tragedia a Pisa, muore motociclista di 33 anni sul viale delle CascineL’incidente nel pomeriggio dell’8 marzo in zona San Rossore. Inutili i soccorsi del 118, indagini della polizia municipale sulla dinamica ... gonews.it LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- DOPPIA TRAGEDIA SULLE STRADE SARDE: SAMASSI E QUARTU PIANGONO I GIOVANI DIEGO MURRU E RICCARDO PIRAS- Samassi e Quartu piangono due giovani vite. Questa mattina presto è morto sulla Sp56 l’agri - facebook.com facebook Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a Pisa x.com