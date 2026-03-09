A terra dopo la caduta in scooter in Viale delle Cascine | morto un 31enne

Un uomo di 31 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi dopo essere caduto dallo scooter in Viale delle Cascine a Pisa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

L'allarme è stato dato intorno alle ore 18 di domenica. Purtroppo inutili i soccorsi Non c'è stato niente da fare. Nel pomeriggio di questo 8 marzo, un uomo di 31 anni ha perso la vita a seguito di un incidente in scooter avvenuto a Pisa in Viale delle Cascine. L'allarme è stato dato intorno alle ore 18. Sul posto i medici del 118 hanno tentato la rianimazione, ma purtroppo è stato tutto inutile e ne è stato dichiarato il decesso. Secondo quanto si apprende, il corpo è stato trovato sulla strada, ad alcuni metri di distanza dal mezzo a due ruote, a bordo carreggiata. La caduta è stata probabilmente violenta: resta da capire a cosa sia stata dovuta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Morto dopo la caduta dall’ottavo piano a Milano, la svolta sul caso del 31enne: arrestati due amiciDue uomini di 45 e 32 anni sono stati sottoposti a fermo con l’accusa di omicidio per la morte del 31enne precipitato dall’ottavo piano di un palazzo... Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona OstienseUn grave incidente mortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 58,900, in zona Ostiense, tra le uscite 25 Laurentina e 26... Tutto quello che riguarda A terra dopo la caduta in scooter in.... Discussioni sull' argomento A terra dopo la caduta in scooter in Viale delle Cascine: morto un 31enne; La Mille Miglia 2026 a Ferrara; Leonardo Pierulivo al via nel Campionato Italiano Rally Terra; Incidente in monopattino, perde il controllo e batte la testa cadendo: gravissimo. Quartu, incidente in viale Colombo: morto dopo sei giorni di agonia Riccardo Piras, aveva 25 anni x.com ++ Morto dopo sei giorni di agonia, in sella al suo scooter si era scontrato con un'auto in viale Colombo ++ - facebook.com facebook