Tragedia in strada a Settimo Torinese | senzatetto trovato morto in un fosso

Nella zona industriale di Settimo Torinese, un uomo di circa ottant’anni è stato rinvenuto senza vita in un fosso lungo via Fornaci. L’accaduto, avvenuto martedì 13 gennaio 2026, ha suscitato attenzione tra la comunità locale. Le cause della morte sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il corpo di un uomo di età avanzata (si ipotizza sull'ottantina) è stato trovato all'ora di pranzo di oggi, martedì 13 gennaio 2026, in un fosso a bordo di via Fornaci, nella zona industriale di Settimo Torinese. Ad avvistarlo è stato inizialmente una squadra dei vigili del fuoco del.

