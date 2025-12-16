Un corpo sui binari Tragedia in stazione trovato cadavere | circolazione ferroviaria in tilt
Nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, è stato rinvenuto un cadavere sui binari vicino alla stazione di Chiusi. L'episodio ha causato l'interruzione temporanea della circolazione ferroviaria, creando disagi ai viaggiatori e aprendo le indagini sulle cause dell'accaduto.
Il cadavere di una persona è stato ritrovato nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, sui binari nei pressi della stazione di Chiusi. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del giorno e ha immediatamente fatto scattare l’intervento della polizia ferroviaria, che ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Il corpo è stato rinvenuto a circa due chilometri dalla stazione, in un tratto particolarmente delicato della rete ferroviaria, con conseguenze che si sono rapidamente estese ben oltre il territorio locale. L’episodio ha infatti comportato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Firenze per oltre due ore, dalle 9,30 a poco prima di mezzogiorno. Caffeinamagazine.it
TRAGEDIA IN STAZIONE: IL TROLLEY SI INCASTRA TRA I BINARI E MUORE TRAVLTO DA UN TRENO IN CORSA
Cadavere sui binari a Chiusi, bloccata e poi riaperta la linea Alta Velocità tra Firenze e Roma. Ritardi dei treni fino a due ore - Il transito dei treni è stato bloccato sulla linea dell’alta velocità, mentre risulta fortemente rallentata su q ... msn.com
Cadavere sui binari a Chiusi, treni regionali e Alta Velocità in ritardo fino a 90 minuti: Italia spaccata - A causa di un cadavere scoperto sui binari della ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena, i treni regionali e ad Alta Velocità viaggiano in ritardo. virgilio.it
Odio il natale, lo odio con ogni cellula del mio corpo. Il primo natale che ricordo e’stato quando di notte, ho provato ad aprire un lato di un pacchetto regalo che arrivava da uno zio ( uno in gamba, uno che regalava le cose fighe, un po’fuori dagli schemi) e la m - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.