Un corpo sui binari Tragedia in stazione trovato cadavere | circolazione ferroviaria in tilt

Nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, è stato rinvenuto un cadavere sui binari vicino alla stazione di Chiusi. L'episodio ha causato l'interruzione temporanea della circolazione ferroviaria, creando disagi ai viaggiatori e aprendo le indagini sulle cause dell'accaduto.

Il cadavere di una persona è stato ritrovato nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, sui binari nei pressi della stazione di Chiusi. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del giorno e ha immediatamente fatto scattare l’intervento della polizia ferroviaria, che ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Il corpo è stato rinvenuto a circa due chilometri dalla stazione, in un tratto particolarmente delicato della rete ferroviaria, con conseguenze che si sono rapidamente estese ben oltre il territorio locale. L’episodio ha infatti comportato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Firenze per oltre due ore, dalle 9,30 a poco prima di mezzogiorno. Caffeinamagazine.it

TRAGEDIA IN STAZIONE: IL TROLLEY SI INCASTRA TRA I BINARI E MUORE TRAVLTO DA UN TRENO IN CORSA

