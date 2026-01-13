Tragedia a Torino Madonna di Campagna | cadavere decomposto di un uomo trovato in casa

Nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio 2026, a Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 49 anni in stato avanzato di decomposizione. La scoperta è avvenuta all’interno di un appartamento di via Stradella 148. Le autorità sono intervenute per approfondire le cause della morte e le circostanze del decesso.

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un argentino di 49 anni è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 gennaio 2026, all'interno di un appartamento del palazzo di via Stradella 148 a Torino. I sanitari del 118 Azienda Zero, dopo che i vigili del fuoco hanno aperto la.

