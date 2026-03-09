Traffico Roma del 09-03-2026 ore 16 | 30

Alle ore 16:30 del 9 marzo 2026, si registra un aggiornamento sul traffico a Roma. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce dettagli sulle condizioni del traffico in tempo reale. La comunicazione riguarda le principali strade e arterie della città, offrendo ai cittadini indicazioni utili per gli spostamenti nel centro urbano.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla diramazione Roma nord A1 per incidente code 2 km tra Raccordo Anulare e il Settebagni in direzione dell'auto sole code poi sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe direzione centro chiusa fino al 13 di marzo per lavori di messa in sicurezza la via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta prestare quindi attenzione alla segnaletica alle 20:45 all'Olimpico per il campionato di Serie A La Lazio ospiterà il Sassuolo previste le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'aria circo...

