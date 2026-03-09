Traffico Roma del 09-03-2026 ore 07 | 30

Alle sette e trenta del 9 marzo 2026, il traffico a Roma sulla diramazione Roma sud è intenso in entrata, con code e rallentamenti che interessano le principali arterie cittadine. La situazione è critica soprattutto nelle zone di accesso alla città, dove si registrano congestioni significative e tempi di percorrenza più lunghi del solito. La circolazione resta sotto pressione nelle prime ore della mattina.

Luceverde Roma dentro va Ti intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con coda tra Torrenova di raccordo anulare sul raccordo coda in carreggiata interna Casilina Appia si rallenta anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina ed ancora tra cassie ed Aurelia intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia concludi tra il raccordo è via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-03-2026 ore 07:30 Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti... Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Altri aggiornamenti su Traffico Roma del. Discussioni sull' argomento Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Strade chiuse Roma 1 marzo 2026 per la Ostia Half Marathon: divieti e deviazioni; Via Roma chiusa, a Corneto traffico quasi triplicato. Ma la città sta collaborando. Muggia, Limitazioni al traffico in piazza della Repubblica e via Roma per la sicurezza della volta del torrente Fugnan Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/20790-muggia-limitazioni-al-traffico-in-piazza-della-repubblica-e-via-roma-per-la-sicurezza-della-vo - facebook.com facebook