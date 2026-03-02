Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 2 marzo 2026, si sono verificati dei disagi sul tratto della A24 tra Lazio e Abruzzo a causa di un incidente. Il traffico risulta rallentato e si registrano code in entrambe le direzioni. La situazione interessa principalmente l’arteria che collega Roma a Teramo, dove sono presenti mezzi di soccorso e forze dell’ordine. La circolazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti.

luce verde Lazio Bentrovati tra Lazio e Abruzzo sulla A24 roma-teramo per un incidente si sono formate code tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo intenso il traffico in direzione Roma sulla via Pontina con code tra Spinaceto e l'Eur proseguono sulla via Salaria i lavori con riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 tra la zona industriale di Rieti Santa Rufina In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti in provincia di Frosinone sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso per lavori il tè in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due.