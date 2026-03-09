Tracce di sangue in piazza Duomo scattano i rilievi della polizia

La polizia ha eseguito i rilievi nella mattinata del 9 marzo in piazza Duomo, vicino al lato del palazzo vescovile e alla cattedrale. Durante le operazioni sono stati trovati alcuni residui di sangue che hanno portato gli agenti a effettuare una serie di accertamenti nella zona. Le forze dell’ordine hanno lavorato sul posto per raccogliere elementi utili alle indagini.

Gli agenti della questura hanno effettuato una lunga serie di accertamenti nella mattinata del 9 marzo in piazza Duomo, sul lato del palazzo vescovile, di fianco alla cattedrale. Alcuni passanti hanno infatti segnalato vistose macchie di sangue a terra sul porfido che sono comparse nelle ultime ore.La questura ha inviato sul posto agenti della sezione Volanti e i colleghi della Polizia scientifica che, dopo aver chiuso quel tratto della piazza, hanno effettuato rilievi tecnici e accertamenti. Al momento non si ipotizza alcun reato, e allo stato attuale non risulterebbero aggressioni o reati contro la persona avvenuti in quella zona di recente.