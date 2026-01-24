Tragico incidente in corso Sempione | i rilievi della Polizia locale tra i mezzi semidistrutti

Un grave incidente si è verificato questa mattina in corso Sempione, alle prime ore dell'alba. La Polizia locale sta effettuando i rilievi sul luogo, dove si sono registrati un morto e due feriti. Tra i mezzi coinvolti, anche un camioncino dell'Amsa, che ha contribuito alla violenza dello scontro. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Violento schianto alle 5 del mattino, un morto e due feriti. Coinvolto anche un camioncino dell'Amsa.

