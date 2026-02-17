L' abbraccio della città di Catania a Orazio Russo in piazza Duomo
Orazio Russo è morto, e la sua scomparsa ha spinto centinaia di cittadini a radunarsi in piazza Duomo per dargli l'ultimo saluto. La folla si è stretta intorno alla chiesa, portando fiori e parole di cordoglio, mentre il sole del pomeriggio illuminava la scena.
Davanti alla Cattedrale di Sant'Agata, una folla commossa si è radunata per rendere omaggio non solo all’ex calciatore e dirigente ma a un vero simbolo del Catania L'ultimo saluto a Orazio Russo si è trasformato in un abbraccio collettivo che ha stretto l’intera città di Catania. Davanti alla Cattedrale di Sant'Agata, in piazza Duomo, una folla commossa si è radunata per rendere omaggio non solo all’ex calciatore e dirigente, ma a un vero simbolo del Catania. Al passaggio del feretro, il silenzio della piazza è stato rotto da un commosso applauso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
