L' abbraccio della città di Catania a Orazio Russo in piazza Duomo

Orazio Russo è morto, e la sua scomparsa ha spinto centinaia di cittadini a radunarsi in piazza Duomo per dargli l'ultimo saluto. La folla si è stretta intorno alla chiesa, portando fiori e parole di cordoglio, mentre il sole del pomeriggio illuminava la scena.

Davanti alla Cattedrale di Sant'Agata, una folla commossa si è radunata per rendere omaggio non solo all’ex calciatore e dirigente ma a un vero simbolo del Catania L'ultimo saluto a Orazio Russo si è trasformato in un abbraccio collettivo che ha stretto l’intera città di Catania. Davanti alla Cattedrale di Sant'Agata, in piazza Duomo, una folla commossa si è radunata per rendere omaggio non solo all’ex calciatore e dirigente, ma a un vero simbolo del Catania. Al passaggio del feretro, il silenzio della piazza è stato rotto da un commosso applauso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Morto a 52 anni Orazio Russo, ex bomber e bandiera del CataniaOrazio Russo, ex bomber e figura simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una malattia improvvisa.

Addio a Orazio Russo, simbolo del Catania: aveva 52 anniOrazio Russo, noto simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.