Apre un ambulatorio veterinario sociale nel municipio Roma Centro per persone con fragilità economiche

La Giunta del Municipio I di Roma Centro ha aperto un nuovo ambulatorio veterinario sociale. Si rivolge a chi ha difficoltà economiche e non può permettersi di curare il proprio animale domestico. Le persone potranno portare i loro pet per visite, cure e anche per valutazioni comportamentali. In alcuni casi, si offriranno percorsi educativi per migliorare il rapporto tra proprietario e animale. L’obiettivo è aiutare chi vive in situazioni di fragilità e garantire attenzione anche ai loro amici a quattro zampe.

