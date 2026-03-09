Indice del clima 2026 Napoli al 24mo posto in Italia | tra sole e caldo estremo

Napoli si colloca al 24mo posto su 112 capoluoghi italiani nell’Indice del clima 2026, elaborato dal Sole 24 Ore. La classifica si basa su parametri meteorologici che valutano il benessere climatico delle città, evidenziando le condizioni di sole e caldo estremo che caratterizzano il capoluogo campano. La posizione occupata riflette le caratteristiche climatiche della città rispetto alle altre realtà italiane.

Il quadro che emerge è quello di una città con un clima mediterraneo complessivamente favorevole, ma sempre più influenzato dagli effetti del cambiamento climatico Napoli si colloca al 24mo posto su 112 capoluoghi italiani nell’Indice del clima 2026 elaborato dal Sole 24 Ore, lo studio che misura il cosiddetto “benessere climatico” delle città italiane sulla base di una serie di parametri meteorologici. Non è tra le città con il clima migliore del Paese, ma resta comunque nella metà alta della classifica nazionale, con un risultato complessivamente superiore a quello di molte grandi città del centro-nord. La graduatoria vede ancora una volta il Sud e le città costiere dominare le prime posizioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

