Veneto tra record di caldo gelo e piogge | i numeri che raccontano il clima e l' aria che respiriamo

Il Veneto ha vissuto negli ultimi trent’anni variazioni significative nel clima e nella qualità dell’aria, segnate da periodi di caldo intenso, gelate e piogge abbondanti. Arpav rende disponibili i dati storici raccolti nel tempo, offrendo un quadro dettagliato e affidabile delle trasformazioni ambientali della regione. Questa analisi permette di comprendere meglio le tendenze climatiche e di monitorare le condizioni che influenzano la vita quotidiana e l’ambiente veneto.

Arpav apre il proprio archivio climatico e ambientale e mette in fila oltre trent'anni di misurazioni che raccontano, con numeri alla mano, come è cambiato il Veneto dal punto di vista del clima e della qualità dell'aria. Sul sito dell'Agenzia regionale è ora possibile consultare i record.

