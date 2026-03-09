Tour notturno a Catania | cripte leggende e 15 euro

A Catania, il 21 marzo 2026, partirà un tour notturno che attraversa cripte e leggende della città. Il punto di partenza sarà davanti alla Chiesa di San Gaetano alle Grotte, e il percorso avrà un costo di 15 euro. L’evento si svolgerà nelle ore serali, offrendo ai partecipanti un’esperienza tra storia e mistero.

Un percorso notturno tra cripte e leggende si preparerà a partire dal 21 marzo 2026, con punto d'incontro fissato davanti alla Chiesa di San Gaetano alle Grotte. La proposta turistica prevede una visita guidata che parte alle ore 20:15 e si conclude intorno alle 22:30 in Piazza Duomo, offrendo un'esperienza immersiva nei sotterranei della città. Il tour si snoderà attraverso luoghi simbolo come la statua di Bellini e il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, dove la simbologia architettonica racchiude storie antiche. Con un costo di partecipazione di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i minori sotto i 12 anni, l'evento richiede una prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp, escludendo le chiamate telefoniche dirette.