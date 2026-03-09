Carpi | 15 marzo tour gratuito tra segreti dei Pio e leggende

A Carpi, il 15 marzo 2026, si svolgerà un tour gratuito che permetterà di scoprire i segreti del Palazzo dei Pio e di visitare la Piazza Martiri. L'iniziativa prevede due turni pomeridiani per chi desidera partecipare. La visita guidata è aperta a tutti e rappresenta un'occasione per esplorare il patrimonio storico della città senza costi.

Carpi accoglie i visitatori con un'offerta culturale gratuita per la prossima settimana. La visita guidata al Palazzo dei Pio e alla Piazza Martiri è fissata per il 15 marzo 2026, con due turni pomeridiani disponibili. L'iniziativa permette di accedere al cortile d'onore partendo direttamente dalla piazza principale. L'evento si colloca nel cuore della storia locale, offrendo l'opportunità di esplorare le sale nobiliari e ascoltare le leggende che animano le pietre del palazzo. Non ci sono costi da sostenere per partecipare a questo percorso storico. I gruppi partiranno rispettivamente alle ore 14:15 e alle 16:15 dello stesso giorno. Un viaggio tra affreschi e segreti della famiglia regnante.