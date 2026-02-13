Tottenham Igor Tudor è il nuovo allenatore | missione salvezza in Premier League

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore dopo la recente crisi in Premier League. La squadra ha bisogno di risultati immediati e Tudor arriva con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e evitare la retrocessione. Nei prossimi giorni, il tecnico croato si concentrerà sulla preparazione delle partite cruciali, mentre i giocatori si preparano a un cambiamento tattico.

Il Tottenham affida la panchina a Igor Tudor per centrare una salvezza d'emergenza in Premier League. Il tecnico croato ha firmato un contratto ad interim fino al termine della stagione, subentrando all'esonerato Thomas Frank. Gli Spurs navigano attualmente in acque agitate, con un margine di appena cinque punti sulla zona retrocessione che ha imposto la svolta drastica ai vertici del club londinese. L'ex allenatore della Juventus torna in pista dopo la brusca interruzione del rapporto con i bianconeri avvenuta nell' ottobre 2025. A Torino, Tudor aveva pagato una crisi profonda caratterizzata da otto turni senza successi, lasciando la squadra all'ottavo posto in classifica.