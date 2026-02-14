Tudor riparte dal Tottenham | nuova sfida per il croato in Premier League

Igor Tudor torna in Premier League, questa volta sulla panchina del Tottenham, dopo aver lasciato il suo precedente club. La sua nomina nasce dalla necessità di risollevare le sorti della squadra, che ha iniziato la stagione con troppe sconfitte e pochi punti in classifica. Tudor ha già dimostrato di saper lavorare con squadre in difficoltà, e ora affronta una sfida concreta per cambiare rotta.

Igor Tudor è pronto per una nuova avventura in Premier League. Il tecnico croato, vicino alla firma con il Tottenham, è chiamato a risollevare una stagione deludente. Le complicanze e la sfide sono dietro l’angolo: in primis l’ipotetica sfida contro la Juventus. Tudor vicino alla firma e stagione da raddrizzare per il Tottenham. Dopo l’esonero di Thomas Franck, Igor Tudor è ormai prossimo alla firma con il Tottenham. Dopo le esperienze in Turchia, Francia e Italia, l’allenatore di Spalato è pronto per il campionato inglese. Al momento il Tottenham è sedicesimo in classifica con 29 punti in 26 partite, con solo 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, una delle quali arrivata contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore dopo la recente crisi in Premier League.

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore, motivato dalla necessità di migliorare le prestazioni della squadra.

