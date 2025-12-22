Carmen Consoli in concerto all' Auditorium Parco della Musica
Carmen Consoli torna a esibirsi all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, domenica 28 dicembre. Dopo alcuni anni dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti,
Carmen Consoli torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, domenica 28 dicembre. Sono stati anni di grandi progetti quelli trascorsi dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, "Volevo fare la rockstar", e Carmen Consoli è pronta per un nuovo progetto live.Per l’artista. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Niccolò Fabi in concerto all'Auditorium Parco della Musica
Leggi anche: Marilyn Manson live al Rock in Roma: concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Info biglietti
Carmen Consoli; Il Grande Gospel all Auditorium Parco della Musica Roma Gospel Festival 2025 a Roma e dintorni; Frecciarossa treno ufficiale del Natale all’Auditorium; Carmen Consoli, la scaletta 2025 del concerto di Cagliari.
Carmen Consoli, viaggio andata e ritorno Sicilia-Sardegna - Due gigantesche tende diventano maxi schermi e proiettano le immagini di un viaggio che dalla Sicilia porta in Sardegna per poi ritornare nella sua casa, quella Catania dove le influenze arabe, aragon ... ansa.it
Carmen Consoli: nel 2025 un nuovo tour nei teatri - Al via da oggi, mercoledì 20 novembre 2024, le prevendite per la tournée che si terrà nei teatri di diverse città italiane il prossimo autunno, a partire dall'ottobre 2025. tg24.sky.it
Roma, gli eventi natalizi dell'Auditorium Parco della Musica: da Paolo Fresu e Giovanni Allevi al circo contemporaneo - A dicembre la Cavea dell’Auditorium ospiterà una serie di iniziative gratuite dedicate alle famiglie, in un’atmosfera di festa e condivisione. corriereadriatico.it
Carmen Consoli critica il fisico di Meloni: la risposta della Premier manda lo studio in tilt!
Cagliari sabato 20 dicembre 2025 Teatro Massimo Meravigliosamente Carmen Consoli - facebook.com facebook
Carmen Consoli, un viaggio andata e ritorno Sicilia-Sardegna tra passato e presente. Emozionante esibizione della 'Cantantessa' a Cagliari, si replica oggi e domani #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.