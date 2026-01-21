Un bambino di 10 mesi di Torricella è deceduto dopo quasi due mesi di ricovero al Policlinico di Bari, a causa di gravi ustioni su tutto il corpo provocate da acqua bollente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei bambini e sulla gestione delle emergenze domestiche.

Tarantini Time Quotidiano Un bimbo di appena 10 mesi originario di Torricella, è morto dopo quasi due mesi di ricovero in rianimazione al Policlinico di Bari a causa di gravi ustioni su tutto il corpo. Il piccolo, vittima di incidente domestico, si era rovesciato addosso un bollitore con acqua bollente, riportando gravi ustioni. Trasportato inizialmente al Giannuzzi di Manduria, da lì fu poi trasferito a Bari dove è morto dopo quasi due mesi di agonia, nonostante i medici abbiano tentato l’impossibile. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ustionato con acqua bollente, morto bimbo di un anno

