Tortillas e broccoli gratinati | la Nasa svela tutto il menù degli astronauti di Artemis II

La Nasa ha reso pubblico il menù preparato per gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II, destinata a portare un equipaggio in orbita lunare. Tra i piatti inclusi ci sono tortillas e broccoli gratinati, scelti per il viaggio nello spazio. La lista dei pasti evidenzia le opzioni alimentari pensate per il viaggio oltre la Terra.

La Nasa ha pubblicato il menù studiato per gli astronauti che partiranno con la missione Artemis II per raggiungere l'orbita lunare. Ci sono anche i Mac and Cheese, il petto di manzo al barbecue, le salse piccanti e diversi dolci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Missione Artemis II: primi astronauti in viaggio verso la Luna dopo oltre mezzo secoloDopo oltre cinquant’anni dall’ultimo allunaggio umano, la Nasa ha lanciato con successo la missione Artemis II, il primo volo triplo con astronauti...

50 miliardi per la Luna: la Nasa slitta il lancio di Artemis IIArtemis II: La Nasa spende oltre 50 miliardi per tornare sulla Luna, ma il lancio slitta per problemi tecnici La Nasa sta per compiere un passo...

Argomenti discussi: La NASA pubblica un menu sofisticato con petto e pasta per la missione Artemis II sulla Luna.

