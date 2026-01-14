Lavori in corso a Torre Faro la proposta | Chiudere via Palazzo e dirottare tutto su via Circuito

Lavori in corso a Torre Faro: una proposta di Salvatore Arena suggerisce di chiudere via Palazzo e dirottare tutto su via Circuito. La proposta nasce dall’impossibilità di proseguire lungo il lungomare a causa della chiusura in zona piazza Chiesa e dell’avvio dei lavori per la pista ciclabile, al fine di evitare ingorghi e migliorare la viabilità locale.

Salvatore Arena, residente a Torre Faro in merito ai lavori in corso al villaggio lancia una proposta: “Via Palazzo, vista l’impossibilità di proseguire per il lungo mare a causa della chiusura più avanti (piazza chiesa) e visto l’inizio dei lavori per la pista ciclabile, onde evitare ingorghi in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Torre Faro, nuovo stop ai lavori della piazzetta | VIDEO Leggi anche: Torre Faro tra lavori fermi e piazzetta sprofondata, denuncia in procura Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torre Faro, il cantiere si allarga in via Cariddi. La strada rimarrà chiusa fino ad aprile VIDEO; Messina, il centro di Torre Faro diventa cantiere: crescono le proteste; Porto di Mazara del Vallo, ordinanze della Capitaneria per sicurezza e lavori. Messina, Torre Faro diventa cantiere: crescono le proteste - Dopo via Palazzo dove il cantiere ancora aperto ha subìto diversi stop tocca ad un'altra porzione di Torre Faro che trasforma il borgo marinaro in una sorta ... rtp.gazzettadelsud.it

Torre Faro, il cantiere si allarga in via Cariddi. La strada rimarrà chiusa fino ad aprile VIDEO - Dopo una partenza a rilento in via Palazzo il cantiere si è allargato in via Cariddi (ex via Nuova). msn.com

Messina, riqualificazione del villaggio di Torre Faro: la viabilità nella zona - B1 – Riqualificazione del villaggio di Torre Faro – Intervento 1”, (fase II) in ... strettoweb.com

Sono in corso i lavori stradali tra via Domenico Segreto e via Porta San Calogero a Sciacca per riparare una buca. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. facebook

…lavori in corso #chirurgopediatrico x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.