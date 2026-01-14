tornano gli incontri per smettere di fumare

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Riprendono gli incontri organizzati da Asl Toscana Sud Est dedicati a chi desidera smettere di fumare. Le sessioni offrono supporto e strumenti pratici per affrontare con successo il percorso di cessazione, in un ambiente informativo e professionale. Un’opportunità per chi cerca assistenza qualificata in un percorso di miglioramento della propria salute.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – promossi da Asl Toscana Sud est. In tutto sette incontri, uno a settimana, il martedì pomeriggio nei locali del SerD di via Fonte Veneziana 17 ad Arezzo dalle 17,30 alle 18,30. Gli incontri partiranno il 10 febbraio 2026. I dati raccolti fra coloro che hanno partecipato ai corsi dimostrano che, anche se difficile, non è impossibile smettere di fumare: il 60% dei partecipanti smette di fumare dopo il corso e oltre il 30% non ha avuto ricadute ad un anno dal termine di essi. I trattamenti intensivi di Gruppo Antitabagici si basano su un approccio cognitivo- comportamentale a cui, a seconda delle esigenze, è possibile associare anche il trattamento farmacologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

