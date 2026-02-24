frah quintale 3 luglio 2026 a pordenone

Frah Quintale ha annunciato un concerto a Pordenone il 3 luglio 2026, attirando l’attenzione di molti fan. La sua popolarità si riflette nei quasi 3 milioni di ascoltatori su Spotify e nei numeri record di dischi di platino e d’oro venduti. La scelta di questa data e luogo dimostra l’interesse crescente verso il suo stile musicale. La conferma dell’evento è arrivata attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, Frah Quintale è uno degli artisti di maggior successo della scena musicale contemporanea in Italia. È un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana, cambiando il “gioco” del pop italiano e contribuendo a delineare un nuovo genere. Ibridazione come religione, è un artista in continuo cambiamento, che ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. 🔗 Leggi su Udine20.it

Frah Quintale al San Valentino, si allunga il calendario musicale targato Verso Pordenone 2027

Frah Quintale a Roma Summer Fest 2026

