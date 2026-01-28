Frah Quintale a Roma Summer Fest 2026

Frah Quintale annuncia le date del Summer Tour 2026. Il rapper si prepara a salire sui palchi dei principali festival italiani durante l’estate. La sua presenza a Roma, al Summer Fest 2026, è una delle prime date confermate. I fan aspettano con ansia di vederlo dal vivo.

Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour 26 che lo vedrà impegnato nell’estate 2026 nei maggiori festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it. Frah Quintale sbarcherà anche nella Capitale, il 19 luglio, al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. In scaletta, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per UndamentoWarner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Frah Quintale RomaSummerFest

Da venerdì 12 dicembre sarà in rotazione radiofonica

Frah Quintale presenta il suo tour “Palazzetti’26” con un concerto alla Kioene Arena di Padova.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Frah Quintale RomaSummerFest

Argomenti discussi: Il Riskatto degli Statuto a Roma la Storica Band Torinese Torna in Concerto Live sul Palco del Defrag a Roma e dintorni; 'Cappuccetto Rosso': esperienza musicale interattiva al Teatro del Lido di Roma; Omaggio a Soul e R&B a Roma: concerto tributo al Teatro Italia.

Blanco, Frah Quintale e Mr.Rain: la musica bresciana non si fermaNonostante la settimana del «Blue Monday» la musica dei giovani della nostra provincia continua. Ecco gli inediti e i tour degli artisti ... giornaledibrescia.it

Frah Quintale, il nuovo album Amor Proprio fuori il 10 ottobreFrah Quintale ha annunciato il suo nuovo album Amor Proprio, fuori il 10 ottobre per Undamento/Warner Music Italia. Il disco è stato anticipato lo scorso giugno dal singolo Lampo - scritto da Frah e ... ansa.it

Blanco, Frah Quintale e Mr.Rain: la musica bresciana non si ferma x.com

Frah Quintale conquista i Palasport! È ufficialmente sold out la data del 17 aprile 2026 al Palazzo dello Sport di Roma Il PALAZZETTI ’26 TOUR è pronto a infiammare l’Italia PALAZZETTI ’26 11 aprile 2026 – Terni | Pala Terni – DATA ZERO 13 aprile 2 facebook