Torna la paura delle armi al fosforo bianco cosa sono e perché sono vietate ma Israele è accusata di utilizzarle

Il 9 marzo 2026, Human Rights Watch ha accusato Israele di aver utilizzato illegalmente armi al fosforo bianco su aree residenziali nel Libano meridionale, in un contesto di ripresa del conflitto con Hezbollah. La questione delle armi al fosforo bianco torna a essere al centro dell'attenzione internazionale, mentre si evidenzia il dibattito sulla loro legalità e sull'uso in zone popolate.

Roma, 9 marzo 2026 – Torna la paura delle armi al fosforo bianco dopo che l 'associazione Human Rights Watch ha accusato Israele di aver utilizzato "illegalmente" la sostanza su aree residenziali popolate nel Libano meridionale, dopo la ripresa del conflitto tra Israele e Hezbollah. "L'esercito israeliano ha utilizzato illegalmente munizioni al fosforo bianco sparate dall'artiglieria sulle abitazioni il 3 marzo 2026 - si legge in una nota dell'organizzazione riportata dall'agenzia Belga - nella città di Yohmor, nel Libano meridionale". L'Ong ha affermato di aver "verificato e geolocalizzato sette immagini che mostrano munizioni al fosforo bianco esplodere "su un'area residenziale e personale della Protezione Civile intervenire per un incendio in almeno due case e un'auto in quella zona". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

