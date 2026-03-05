Iran e le ‘città dei missili’ nuovo bersaglio di Usa e Israele | cosa sono e perché sono prese di mira

Da periodicodaily.com 5 mar 2026

L'Iran ha costruito una rete di basi sotterranee conosciuta come le 'città dei missili' per proteggere il proprio arsenale balistico. Stati Uniti e Israele hanno iniziato a concentrare le loro operazioni militari su questi obiettivi, considerandoli zone strategiche da colpire. La questione delle basi sotterranee iraniane è al centro delle recenti attività militari nella regione.

(Adnkronos) – Le 'città dei missili', la rete di basi sotterranee costruita dall'Iran per proteggere il proprio arsenale balistico, sono diventate uno dei principali obiettivi della campagna militare di Stati Uniti e Israele. A sei giorni dall'inizio della guerra, la strategia dei bunker degli ayatollah – evidenzia il Wall Street Journal – ha iniziato a. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

