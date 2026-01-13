Pretty Woman torna al cinema | il trailer del film con Julia Roberts e Richard Gere in sala a San Valentino

La commedia romantica cult diretta da Garry Marshall di nuovo sul grande schermo il 9, 10, 11 e 14 febbraio, trentasei anni dopo l'uscita. È stato pubblicato online il nuovo trailer di Pretty Woman che anticipa il ritorno in sala del grande classico romantico diretto da Garry Marshall e con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts, soltanto il 9-10-11 e 14 febbraio. Il film inaugura ufficialmente la stagione 2026 della rassegna Nexo Studios - Back to Cult, e le prevendite apriranno il 14 gennaio. L'elenco completo delle sale cinematografiche aderenti sarà consultabile sul sito ufficiale di Nexo Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

