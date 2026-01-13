Pretty Woman torna al cinema | il trailer del film con Julia Roberts e Richard Gere in sala a San Valentino
La commedia romantica cult diretta da Garry Marshall di nuovo sul grande schermo il 9, 10, 11 e 14 febbraio, trentasei anni dopo l'uscita. È stato pubblicato online il nuovo trailer di Pretty Woman che anticipa il ritorno in sala del grande classico romantico diretto da Garry Marshall e con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts, soltanto il 9-10-11 e 14 febbraio. Il film inaugura ufficialmente la stagione 2026 della rassegna Nexo Studios - Back to Cult, e le prevendite apriranno il 14 gennaio. L'elenco completo delle sale cinematografiche aderenti sarà consultabile sul sito ufficiale di Nexo Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Pretty Woman, il nuovo trailer del film [HD] - Una straordinaria fiaba cinica e tenera insieme. mymovies.it
Pretty Woman, il cult dell’amore torna al cinema per San Valentino - , Nexo Studios inaugura il 2026 con la rassegna Back to Cult: grandi film iconici tornano al cinema in versione restaurata per eventi speciali Il cinema delle grandi ... panorama.it
Torna in sala per San Valentino Pretty Woman, in versione restaurata in 4k - Dopo il grande successo di Natale con Mamma, ho perso l'aereo, che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di Nexo Studios - ansa.it
Tutto comincia da un incontro casuale su Hollywood Boulevard. PRETTY WOMAN torna al cinema in versione restaurata in 4K: la favola contemporanea che ha fatto sognare il mondo intero, perfetta per San Valentino. Al cinema solo il 9, 10, 11 e 14 febbraio. - facebook.com facebook
