Torna in libreria Il carcere di Pavese peccato per il progetto di film abbandonato

Torna in libreria “Il carcere”, il romanzo autobiografico di Cesare Pavese che racconta il confino che subì come antifascista. Il libro descrive la lunga permanenza forzata di Pavese nel centro reggino di Brancaleone. È un testo che ripropone le esperienze dello scrittore piemontese legate alla detenzione. È stato annunciato anche un progetto di film, poi abbandonato.

A novant'anni dalla fine del confino dello scrittore a Brancaleone, Rubbettino ripubblica il romanzo autobiografico che Alessandro Preziosi voleva portare al cinema con il supporto della film commission Torna in libreria “Il carcere”, romanzo autobiografico di Cesare Pavese sul confino che lo scrittore piemontese subì in quanto antifascista e gli impose una lunga permanenza forzata nel centro reggino di Brancaleone. L'occasione scelta dall'editore Rubbettino per l'uscita del libro nella nuova edizione curata da Monica Lanzillotta è la data del 13 marzo 1936, nella quale il confino si concluse e di cui ricorrono novant’anni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

