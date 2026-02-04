Grazia Buscaglia torna il libreria con il thriller Lei - L' estrema illusione un racconto fatto di mistero e seduzione

Venerdì 6 febbraio, Grazia Buscaglia torna in libreria con il suo nuovo thriller

Nel terzo appuntamento della rassegna letteraria “Sguardi dentro, sguardi fuori” del Vicolo Pescheria di Montiano, venerdì 6 febbraio sarà presentato un noir insolito e intrigante: “L.E.I. L’estrema illusione” di Grazia Buscaglia.L’autrice torna in libreria con un thriller psicologico cupo e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti discussi: Grazia Buscaglia presenta il suo thriller, torna in città la giornalista e scrittrice moglie dell'ex amaranto Bonesso; Grazia Buscaglia: Dopo 40 anni ho ancora Arezzo nel cuore; La riscoperta di Poti, teatro, concerti e il nuovo thriller Buscaglia Bonesso: cosa fare oggi; A Riccione torna Una stanza tutta per te, la rassegna al femminile tra pagine romance, creatività e benessere.

Grazia Buscaglia presenta il suo thriller, torna in città la giornalista e scrittrice moglie dell'ex amaranto BonessoEra nel primo gruppo della redazione del Corriere Aretino. Venerdì con L.E.I. - L'estrema illusione alla Feltrinelli ... corrierediarezzo.it

La riscoperta di Poti, teatro, concerti e il nuovo thriller Buscaglia Bonesso: cosa fare oggiEcco gli eventi di oggi, venerdì 30 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'e ... arezzonotizie.it

Domenica 15 febbraio ore 17 in Biblioteca Comunale di Coriano "G.A. Battarra" Grazia Buscaglia Bonesso, giornalista e scrittrice, presenta L.E.I. – L’estrema illusione”, il suo nuovo romanzo, un thriller psicologico cupo e seducente. La giornalista di origine pie - facebook.com facebook