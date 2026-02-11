CIME TEMPESTOSE torna in libreria | tutte le nuove edizioni da scoprire in vista del film
L’uscita del nuovo film ispirato a Cime Tempestose riporta l’attenzione sul romanzo di Emily Brontë. Le nuove edizioni del libro sono già in libreria, pronte a catturare l’interesse dei lettori e degli appassionati. Il successo del film fa riscoprire questa storia appassionata e tormentata, che continua a emozionare anche a distanza di tanti anni.
L’uscita del nuovo adattamento cinematografico di Cime tempestose ha riportato l’attenzione su uno dei romanzi più intensi e viscerali della letteratura inglese. Ma, come spesso accade quando un classico torna al cinema, non è solo lo schermo a beneficiarne: anche le librerie si stanno riempiendo di nuove edizioni del capolavoro di Emily Brontë. Tra riedizioni illustrate, edizioni accessibili a tutti, mappe letterarie, versioni in lingua originale e riproposizioni con una veste grafica completamente rinnovata, Cime tempestose sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza editoriale. Un’occasione preziosa non solo per chi già conosce Heathcliff e Catherine, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questa storia di amore feroce, vendetta e ossessione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
