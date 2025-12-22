Arezzo, 22 dicembre 2025 – . È disponibile su Amazon il secondo volume della saga di "Le Avventure del Baule Magico", il giovane mago aretino protagonista di una storia che unisce magia, natura e mistero, scritto da Riccardo Serafini. Il nuovo libro, intitolato “Zig Zag e il mistero di Felceruna”, segue il successo del primo volume, che aveva introdotto i lettori al personaggio di Zaccaria Zig Zag e alla scuola di magia di Runaviva. In questo secondo capitolo l’avventura si amplia, con un nuovo enigma che porta il racconto a partire e tornare ad Arezzo, intrecciando mondo reale e fantastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Arezzo al mondo magico: torna Zig Zag con una nuova avventura

Leggi anche: Ubriaco al volante guida a zig zag e rischia di investire i passanti

Leggi anche: Ubriaco al volante guida a zig zag e rischia di investire i passanti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Fucecchio torna Natalia, il magico mondo di Babbo Natale; Giochi d’epoca e modellini, la grande mostra delle feste a Cortona.

Da Arezzo al mondo magico: torna Zig Zag con una nuova avventura - È disponibile su Amazon il secondo volume della saga di "Le Avventure del Baule Magico", il giovane mago ... lanazione.it